اصيب يوم الجمعة عدة اشخاص بجروح في عربين بغوطة دمشق وذلك باطلاق نار عليهم من قبل "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) خلال تظاهرة تطالب بخروج مسلحي الهيئة من الغوطة.

وقال نشطا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ان فرق مسلحين تابعين لـ"هيئة تحرير الشام" فرقوا تظاهرة لأهالي منطقة عربين في غوطة دمشق الشرقية شارك فيها أكثر من 1500 شخص، تطالب بخروج مسلحي الهيئة من الغوطة.

واضاف النشطاء إن مسلحي الهيئة أطلقوا النار على المتظاهرين ما أوقع عددا من الإصابات بين صفوفهم, مشيرين الى أن التظاهرات مستمرة لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت دوما وعربين وكفربطنا في الغوطة الشرقية اواخر الشهر الماضي مظاهرات احتجاجية على وجود مسلحي "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) في المنطقة.

وتاتي هذه التطورات بعد نحو 20 يوما على دخول اتفاقية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, حيز التنفيذ.

سيريانيوز