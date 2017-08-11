قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة، إن هناك دلائل كثيرة على مساعي بعض اللاعبين الخارجين لحماية تنظيم "جبهة النصرة"

وأوضح لافروف حسب وكالات أنباء، أن "أمريكا تقف صامتة وربما تشجع بعض اللاعبين الخارجيين الذين لا يزالون يدعمون تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا", مضيفاً أنه لا يتذكر أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يوجه ضربات إلى مواقع "داعش"، نفذ عمليات عسكرية ملموسة ضد تنظيم "النصرة".

وتابع "نشتبه بأنهم يحمون "النصرة" لكي يستخدموها بعد هزيمة "داعش".. كجماعة ذات استعداد قتالي عالي لمحاربة الحكومة السورية والتغيير المرجو للنظام".

وأضاف أنه لم يعد هناك مجال للشك في أن "داعش" سيتكبد الهزيمة، رغم أنه من الصعب التنبؤ بموعد الانتصار النهائي عليه.

وتقود روسيا حملة عسكرية في سوريا لمحاربة تنظيمات متشددة، مثل "داعش" و"جبهة النصرة" ودعم الجيش النظامي في حربه ضدها، في وقت ترعى العملية السياسية لحل الأزمة السورية على الصعيد الدولي وتدعم المحادثات بين أطراف الصراع وتحت مظلة الأمم المتحدة.

سيريانيو