خسارة لبنان أمام نيوزيلندا وفوز ثان لأستراليا بكأس آسيا لكرة السلة اخبار الرياضة شارك

مني منتخب لبنان المضيف بالخسارة أمام نظيره النيوزيلندي 86-82 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لكأس آسيا الـ29 لكرة السلة التي يستضيفها لبنان حتى 20 آب الجاري.

وفرض فادي الخطيب نفسه بطلاً للمباراة بتسجيله 33 نقطة، و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، فيما كان شي ايلي (22 نقطة) أفضل مسجل لنيوزيلندا.



وفي المجموعة نفسها، لم تجد كوريا الجنوبية صعوبة تذكر في تخطي كازاخستان 116-55.



والفوز هو الأول لكوريا فيما تلقت كازاخستان خسارتها الثانية على التوالي.



وفي المجموعة الرابعة، حققت أستراليا فوزها الثاني في البطولة، وضمنت الى نحو كبير الصدارة بتغلبها على هونغ كونغ بفارق 41 نقطة (99-58).

وضمن منافسات المجموعة نفسها، استعادت منتخب اليابان توازنه وفاز على الصين تايبه 87-49.



ويلتقي الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية منتخب قطر مع نظيره الصيني حامل اللقب والفيليبين مع العراق، فيما يخوض الاردن مباراة سهلة نسبياً ضد الهند في المجموعة الأولى، وتلعب سوريا مع ايران. سيريانيوز 2017-08-11 19:13:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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