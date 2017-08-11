قال مصدر أمني، إنه سمع دوي انفجار في أرجاء مدينة بانياس في طرطوس يوم الجمعة، وتبين أنه ناجم عن قنبلة انفجرت عن طريق الخطأ.

و قال المصدر، حسب وسائل اعلام، أن الانفجار ناجم عن انفجار قنبلة عن طريق الخطأ، مضيفاً أنه تسبب بمقتل حامل القنبلة.

وأشار المصدر إلى أنه "ليس هناك أي خلفية إرهابية للتفجير".

يشار الى أن مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين شهدتا، أيار الماضي، مجموعة من التفجيرات المتزامنة والمتلاحقة بسيارات مفخخة وتفجيرات نفذها انتحاريون في اكثر من موقع في المدينتين، أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات، تلاها إعلان "داعش" تبنيه العمليات.

سيريانيوز