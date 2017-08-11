قالت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة ان حصيلة الضحايا في حادث تصادم قطاري الركاب بمدينة الاسكندرية ارتفعت الى 40 قتيلا و 150 جريحا.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، قال في وقت سابق إن حصيلة حادث تصادم القطارين بالإسكندرية، بلغت 36 قتيلا و123 مصابا.

وكانت حصيلة اولية لمصادر امنية مصرية اشارت الى إن أكثر من21 شخصا قتلوا وأصيب 55 على الأقل في تصادم قطارين للركاب بمنطقة أبيس شرقي الإسكندرية.

واعلنت هيئة السكة الحديدية أن قطار ركاب كان قادما من القاهرة تصادم مع آخر كان قادما من بورسعيد في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر الجمعة، إذ ضرب القطار الأول مؤخرة القطار القادم من بورسعيد بالقرب من محطة خورشيد، على خط القاهرة - الإسكندرية.

وأوضحت الهيئة، أنه نتيجة للاصطدام خرجت جميع عربات القطار الأول عن مسار السكة، إضافة إلى خروج عربتين من مؤخرة القطار الثاني.

وتعد مصر من أعلى دول الشرق الأوسط فى معدلات حوادث الطرق والقطارات, حيث يبلغ عدد ضحايا هذه الحوادث، الآلاف سنويا, ويرجع ذلك الى السرعة الجنونية للسائقين وعدم التزامهم بقواعد المرور إلى جانب سوء حالة بعض الطرق, وظروف الطقس السيئة في بعض الأحيان.