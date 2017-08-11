فجر الكندي الواعد دينيس شابوفالوف مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على الإسباني رافايل نادال المصنف أول في البطولة في الدور الثالث من دورة مونريال الدولية في كرة المضرب، سادس دورات الماسترز للألف نقطة.

وتابع شابوفالوف صاحب الـ18 ربيعاً والمشارك ببطاقة دعوة نتائجه اللافتة في الدورة، فبعدما انقذ أربع كرات في مباراته الأولى أمام البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا في الدور الأول، وتغلبه على الأرجنتيني العملاق خوان مارتن دل بوترو في الثاني، أطاح في مباراة مجنونة بقدوته نادال الذي كان بحاجة إلى فوزين (الدور نصف النهائي) لانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البريطاني أندي موراي.



ويلتقي شابوفالوف في الدور ربع النهائي مع الفرنسي أدريان مانارينو الذي بلغ الدور ربع النهائي لإحدى دورات الألف نقطة في الماسترز للمرة الأولى في مسيرته عقب تغلبه على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 6-3 و6-3.



وواصل فيدرر مشواره في الدورة بتحقيقه للفوز الثاني وكان على حساب الإسباني دافيد فيرر 4-6 و6-4 و6-2، مؤكداً تفوقه على الأخير الذي لم يتغلب عليه ولو مرة واحدة في 17 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن.



وارتكب فيدرر بعض الأخطاء غير الاعتيادية خصوصاً في المجموعة الأولى التي خسرها 4-6، وهي المجموعة الأولى التي يخسرها فيدرر منذ 14 حزيران الماضي عندما سقط أمام الألماني طومي هاس في دورة شتوتغارت.



وفي الدور ربع النهائي، يلتقي فيدرر مع لاعب إسباني آخر هو روبرتو باوتيستا أغوت الثاني عشر والذي تغلب على الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-2).



وبلغ الألماني الواعد ألكسندر زفيريف الرابع في البطولة الدور ربع النهائي أيضاً بتغلبه على الأسترالي نيك كيريوس السادس عشر في المنافسات 6-4 و6-3.



وفي الدور المقبل، يلعب زفيريف (20 عاماً) مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الأميركي سام كويري 6-4 و6-1.