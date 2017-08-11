قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الجمعة، إن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع محافظة إدلب السورية، حيث يتواجد تنظيمات على صلة بـ"جبهة النصرة".

ونقلت وكالة (رويترز) عن يلدريم قوله ان "بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة، على الحدود التي يبلغ طولها 150 كيلومترا مع محافظة إدلب السورية".

وجاء تصريح يلدريم، عقب يوم من تصريح وزير الجمارك التركي بولنت توفنكجي بأن السلطات ستحد من حركة السلع غير الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى إدلب لأن الجانب السوري يخضع لسيطرة "تنظيم إرهابي".

وكانت السلطات التركية أعادت نهاية تموز الماضي، فتح معبر باب الهوى الحدودي عقب اتفاق فصيلي "أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" في ادلب على وقف إطلاق النار بينهما وتسليم المعبر لإدارة مدنية.

وكانت "هيئة تحرير الشام" (النصرة) سابقا سيطرت مؤخرا على المنطقة الحدودية ومعظم محافظة إدلب خلال اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام مع جماعة "أحرار الشام".

ومعبر باب الهوى يبعد عن مدينة إدلب 33 كم، ويتبع إدارياً لمحافظة إدلب في الشمال السوري، وهو البوابة السورية الأكبر مع تركيا.

سيريانيوز