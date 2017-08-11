هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، برد عنيف على كوريا الشمالية إذا استهدفت جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، الخميس، إن تهديده لبيونغ يانغ بـ"النار والغضب لم يكن قويا بما فيه الكفاية".

وأضاف دونالد ترامب أن "على بيونغ يانغ أن تحسن التصرف وإلا فإنها ستدخل في ورطة لا مثيل لها".

وقال للصحافيين في نادي الغولف بـ"نيو جيرسي" "ربما لم يكن ذلك البيان كافيا".

وردا على سؤال حول ما يمكن أن يكون أكثر صرامة من "النار والغضب"، رد ترامب قائلا "سنرى"، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية "لا تمثل أي تهديد للولايات المتحدة"، مضيفا أنهم "سيواجهون النار والغضب بشكل لم يسبق له مثيل".

وذكرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ تبحث مهاجمة الأراضي الأمريكية.

وأضاف ترامب بأنه يعتقد أن "العقوبات الأخيرة على كوريا الشمالية قد لا تنجز بقدر ما يأمل البعض"، مضيفا أن الصين الحليف الرئيسي الوحيد لبيونغ يانغ، تستطيع وستفعل الكثير من أجل الحفاظ على النظام المعزول.

وعبر ترامب عن الاحترام لروسيا والصين بسبب تصويتهما في مجلس الأمن الدولي لصالح العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وجاء تعليق ترامب في أعقاب تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ نجحت في تصنيع سلاح نووي صغير، وهو يمثل خطوة كبيرة في الطموحات النووية للبلاد.

سيريانيوز