قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، إنه تم رصد 16 خرقاً لاتفاق الهدنة من قبل لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت الوزارة في بيان ان "الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار. وسجل الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8 خروقات لوقف إطلاق النار، منها 6 خروقات في محافظة حلب وخرق واحد في محافظة اللاذقية وآخر في محافظة حماة".

وتابع البيان ان "ممثلو تركيا سلجوا 8 خروقات، منها 4 خروقات في محافظة حمص و3 خروقات في دمشق وخرق واحد في محافظة حماة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي من الأسلحة الخفيفة سجلت في مناطق تسيطر عليها عناصر مسلحة من تنظيمي "جبهة النصرة" و "داعش" الإرهابيين.

وكان اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

كما توصلت كل من أمريكا والأردن وروسيا الى اتفاق خلال قمة العشرين الأخيرة في هامبورغ بألمانيا، على اقامة منطقة تخفيف توتر جنوب غرب سوريا تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.