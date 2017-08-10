أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يوم الخميس، إنه تم استعادة أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة السورية من قبضة مسلحي التنظيم.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم التحالف رايان ديلون، قوله "أكثر من 50 بالمئة من مساحة المدينة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية(قسد)".

وتحدث ديلون عن استمرار معارك شرسة، "حي تلو حي"، بين وحدات من "قسد" ومسلحي "داعش" في الرقة.

ويأتي تصريح ديلون، عقب حديث لأحد قادة "قوات سوريا الديمقراطية" عن توقعاته باستمرار معركة تحرير الرقة لحوالي 4 أشهر، بسبب المقاومة العنيفة التي يلقاها مقاتلو القوات من قبل التنظيم، وسياسة التفخيخ التي يشتهر بها "داعش".

ولفت ديلون تباطؤ وتيرة تقدم "قسد" في المدينة في الآونة الأخيرة ، حيث بات مقاتلوها يواجهون مقاومة أشد من قَبل مسلحي "داعش"، حيث لم تتجاوز المساحة المحررة في الأسبوعيين الماضيين الـ5% من مساحة المدينة.

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، بيرت ماكغورك، قد قدر مساحة المدينة المحررة من التنظيم بـ30 بالمئة.

وأعلن التحالف الدولي مطلع شهر تموز الماضي، أن "قسد" اخترقت الخطوط الدفاعية لـ"داعش" بالبلدة القديمة في الرقة بعد استهداف طيران التحالف سور المدينة الأثرية.

يذكر أن قوات "سوريا الديمقراطية" تشن منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.

سيريانيوز