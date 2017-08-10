قال مرشد الثورة الاسلامية في ايران علي الخامنئي، يوم الخميس، إن تحرير حلب قد أفسد جميع الحسابات الأمريكية والسعودية في المنطقة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن خامنئي قوله ان "مسألة حلب مهمة للغاية بحيث أفسدت جميع حسابات أمريكا والسعودية وغيرهما في سوريا وكانت سببا في ألا يذهب دم الشهداء هدرا".

وكان مساعد رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري قال عقب تحرير المدينة، أن خطة امريكا في تقسيم سوريا واسقاط الحكومة الشرعية واحلام الشرق الاوسط الكبير الأمريكي فشلت مع تحرير مدينة حلب.

وكان الجيش النظامي بسط سيطرته على مدينة حلب في كانون الأول الماضي، مدعوماً من روسيا، حيث تمكن خلال شهر من استعادة المدينة.

وتعتبر إيران من الدول الداعمة للحكومة السورية ماليا وسياسيا وعسكريا, في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم سوريا عسكريا.