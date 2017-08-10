جددت السعودية, مساء الاربعاء, على موقفها الثابت من الملف السورية, مبدية حرصها على توحيد الجهود لضمان حل الأزمة السورية ودعم الشعب السوري لتقرير مصيره.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية، السفير عادل بن سراج مرداد، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه" تم عقد لقاء بينه وبين رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف والوفد المرافق له في مكتبه بجدة، وتم التأكيد على موقف المملكة الثابت حيال الأزمة السورية".

واكد المسؤول السعودي على "حرص بلاده توحيد الجهود لضمان حل الأزمة السورية ودعم الشعب السوري الشقيق لتقرير مصيره."

وسبق ان اكدت السعودية على ثبات موقفها من الملف السوري المتمثل بوضع مستقبل جديد لسوريا لامكان فيه للرئيس بشار الاسد , وتشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا

وتأتي التأكيدات السعودية المتواصلة على موقفها الثابت من الأزمة السورية، بعدما نقلت وسائل إعلام عن مصدر في المعارضة السورية أن وزير الخارجية عادل الجبير "أبلغ الهيئة أن الأسد باق"، وهو ما نفته السعودية لاحقا.

سيريانيوز