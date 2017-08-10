توقع قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية"، أن تطول معركة طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من مدينة الرقة لحوالي الأربعة أشهر، رغم كونه محاصراً هناك.

ونقلت وكالة (رويترز) عن قيادي بـ"وحدات حماية الشعب الكردية" هفال جبار قوله يوم الخميس، إن "القوات مشطت حوالي نصف الرقة القديمة وتتقدم من جميع المحاور، وكان هناك ثغرة صغيرة لكنها أغلقت يوم الثلاثاء، حيث تتقدم القوات حاليا باتجاه منطقتي المنصور والرشيد".

وأضاف جبار إن "الانتهاء من معركة الرقة قد يستغرق بين ثلاثة وأربعة أشهر أخرى".

وأكد جبار أن "قوات سوريا الديمقراطية" تتقدم باطراد، لكن مقاتلي التنظيم زرعوا الكثير من الألغام مما يمثل أحد أكبر الصعوبات، منوهاً إلى أن التنظيم لا يفجر السيارات الملغومة يوميا لكن إذا تقدمت القوات في شارع ما فإنه يفجرها.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد تمكنت يوم الثلاثاء من محاصرة التنظيم وسط الرقة، وربطت بين المناطق الجنوبية من المدينة.

وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", حزيران الماضي، بدءالهجوم على مدينة الرقة, لاستعادتها من تنظيم (داعش).

يذكر أن قوات "سوريا الديمقراطية" تشن منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.

سيريانيوز