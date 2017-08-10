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سورية تخسر أمام الاردن بفارق نقطتين في بداية مشوارها بكأس آسيا لكرة السلة
اخبار الرياضة

استهل منتخب سورية مشاركته في بطولة كأس آسيا الـ29 لكرة السلة التي يستضيفها لبنان حتى 20 آب الجاري، بالخسارة أمام نظيره الأردني بفارق نقطتين 66-68 ضمن المجموعة الأولى.


وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب إيران على نظيره الهندي بنتيجة  101-54 نقطة.

ويلتقي منتخبنا في مباراته الثانية نظيره الإيراني الجمعة القادم ويختتم  لقاءاته في الدور الأول بلقاء منتخب الهند الأحد القادم على أن تتأهل إلى الدور الثاني المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة.

وخسر المنتخب القطري أمام نظيره العراقي (66-75) في مستهل مشوارهما وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت المجموعة نفسها أولى مفاجآت البطولة، حيث فاز الفيليبين وصيفة النسخة الماضية على الصين حاملة اللقب 96-87.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات الصين حاملة اللقب والعراق والفلبين وقطر، والثالثة لبنان ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والرابعة أستراليا واليابان والصين تايبيه وهونغ كونغ.

سيريانيوز

2017-08-10 11:34:50
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