استهل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانياً عودته الى دورة مونتريال الكندية، سادس دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بقوة من خلال فوزه على الكندي بيتر بولانسكي بسهولة 6-2 و6-1.

ويخوض فيدرر الذي احتفل الثلاثاء بميلاده السادس والثلاثين، غمار هذه الدورة للمرة الأولى في مونتريال منذ 2011، وقد احتاج الى 53 دقيقة لبلوغ دورها الثالث (اعفي من الدور الأول).



وتتناوب مونتريال وتورونتو على استضافة هذه الدورة وشارك فيها فيدرر عام 2014 حين خسر النهائي امام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، لكنها المرة الأولى التي يخوضها في مونتريال منذ 2011 حين خرج من الدور الثاني على يد تسونغا بالذات.



ويبحث النجم السويسري عن مواصلة موسمه الرائع والفوز بلقب هذه الدورة للمرة الثالثة في مسيرته الأسطورية، بعد 2004 و2006 حين أحرزها في تورنتو، من أجل التحضير بأفضل طريقة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى المقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بين 28 اب و10 ايلول.



ويشارك فيدرر في دورة مونتريال بمعنويات مرتفعة جدا بعد إحرازه لقبه التاسع عشر في البطولات الكبرى، بفوزه في نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية على الكرواتي مارين سيليتش في 16 تموز، محققا لقبه الثامن فيها (رقم قياسي).



وبعد غياب عن الملاعب في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب الاصابة، عاد فيدرر بقوة هذا الموسم، فأحرز في بدايته لقبه الخامس في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ثم أضاف لقبي انديان ويلز وميامي الاميركيتين للماسترز. وغاب بعد ذلك عن موسم دورات الملاعب الترابية للراحة، وعاد ليحرز لقبي هاله الالمانية وويمبلدون على الملاعب العشبية.



ويمني السويسري النفس باحراز لقبه الثالث هذا الموسم في دورات الألف نقطة ورفع رصيده الإجمالي فيها الى 27 لقبا.



ولحق الإسباني رافاييل نادال المصنف أول في البطولة بغريمه السويسري روجيه فيدرر إلى الدور الثالث بفوزه السهل على الكرواتي بورنا كوريتش 6-1 و6-2.



ولم يجد نادال، الساعي إلى انتزاع صدارة التصنيف العالمي من البريطاني أندي موراي الغائب عن الدورة بسبب الإصابة التي ستبعده أيضاً عن دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز، أي صعوبة في تخطي كوريتش خلافاً للمواجهة الأخيرة بينهما حين أخرجه الكرواتي من الدور الثالث لدورة سينسيناتي 2016 بمجموعتين لصفر.



وأكد نادال الذي سينتزع صدارة تصنيف رابطة المحترفين في حال بلوغه الدور نصف النهائي، أنه خاض المباراة ضد كوريتش وهو يفكر بخسارته أمامه العام الماضي، مشيراً إلى أن المواجهات معه "ليست سهلة. في بداية المباراة كانت هناك نقاط رائعة. أعتقد أني بدأت اللعب بشكل جيد منذ المجموعة الأولى".