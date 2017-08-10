سيطر التعادل السلبي على مباراة جبلة وضيفه الشرطة التي جرت على ملعب البعث بجبلة في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ورفع جبلة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 33 نقطة للشرطة صاحب المركز الثامن.



وجاءت المباراة سلبية الأداء والنتيجة ولم تشهد أي فرص حقيقية واقتصر اللعب وسط الملعب.



وأسفرت منافسات هذه الجولة عن تعادل المتصدر الجيش مع الوصيف تشرين من دون أهداف وفوز المجد على ضيفه حطين 3/1 والوحدة على الفتوة بالنتيجة نفسها والنواعير على الحرية بخمسة أهداف لهدفين والوثبة على الجزيرة بهدف دون رد والمحافظة على الطليعة بهدفين مقابل هدف والكرامة على الاتحاد بهدفين لهدف.



ويتصدر الجيش فرق الترتيب العام برصيد 62 نقطة يليه تشرين 55 نقطة فالوحدة 50 نقطة فالاتحاد 49 نقطة وحطين 42 فالمحافظة 35 نقطة ثم المجد 34 نقطة فالشرطة 33 نقطة ثم الطليعة 32 نقطة فالنواعير 31 نقطة ثم جبلة30 نقطة فالكرامة 29 نقطة والوثبة 28 نقطة فالفتوة 25 نقطة ثم الحرية 19 نقطة وأخيرا الجزيرة 18 نقطة وعلى ضوء هذه النتائج هبط رسميا كل من الحرية والجزيرة إلى دوري الدرجة الأولى.