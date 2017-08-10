تحدثت أنباء عن استقالة رياض حجاب من رئاسة "الهيئة العليا للتفاوض" المعارضة, بعد عقد الاجتماع الموسع للمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، والمتوقع عقده في تشرين الاول المقبل.

وأفادت قناة "الميادين" أن هناك معلومات مؤكدة حاليا تتحدث أن رياض حجاب لن يكمل في منصبه، لاسباب صحية, حيث أبلغ الأخير وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بقرار الاستقالة قبل يومين.

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من جهتها, تحدثت صفحات المعارضة السورية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" أن المنسق العام لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" رياض حجاب، سيترك منصبه بعد عقد الاجتماع الموسع لـ"المعارضة السورية" في الرياض، والمتوقع حدوثه في تشرين الأول المقبل.

وذكرت المصادر أن حجاب أخبر القيادة السعودية بقراره ترك "الهيئة العليا "والتقاعد عن العمل السياسي، معللا ذلك بعدم تمكنه من الاستمرار في منصبه بسبب وضعه الصحي الصعب.

ولفتت المصادر إلى أن هناك أسماء عدة يجري تداولها لخلافة حجاب، مشيرة إلى أن رئيس "تيار الغد المعارض" أحمد الجربا هو الأقرب لخلافة حجاب.

ولم يصدر حتى الان أي تعليق من رياض حجاب او من "هيئة التفاوض" حول هذا الموضوع.

وشكلت هيئة التفاوض لجنة خاصة للتحضير لعقد هذا اللقاء وتأمين سبل نجاحه، مضيفة أنها تسعى من خلال عقد هذا الاجتماع إلى "خدمة الثورة وأهدافها بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدنى".

وابلغ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "الهيئة العليا للمفاوضات" بالتحضير لعقد مؤتمر "الرياض الثاني"، لإعادة هيكلة الهيئة قبل جولة مفاوضات جنيف المقبلة.

يشار الى ان "هيئة التفاوض" تشكلت خلال اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض عام 2015, وتم انتخاب رياض حجاب منسقاَ عاماَ للهيئة.