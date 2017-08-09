تعرض مبنى اتحاد عمال القنيطرة, يوم الاربعاء, للاستهداف بقذيفة صاروخية, مما اسفر عن سقوط مصابين .

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية ان "عدد من العاملين أصيبوا بجروح طفيفة إثر سقوط قذيفة صاروخية على مبنى اتحاد عمال القنيطرة مصدرها المجموعات في الحميدية".

وسبق ان تعرضت عدة مناطق بالقنيطرة بشكل متكرر لسقوط قذائف, ادت الى سقوط ضحايا, قبل التوصل لاتفاق خفض التصعيد في المنطقة.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.