أعلن نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، يوم الاربعاء, ان الولايات المتحدة أصبحت تطالب بوقف دعم الارهاب وهذا ماكانت سوريا تحذر منه منذ سنوات.

ونقلت وكالة (سانا) عن المقداد قوله, في مداخلة له خلال لقاء مفتوح مع وزير الإعلام السوري في مكتبة الأسد بدمشق ,إلى أن "العدو الذي تواجهه سوريا شرس ومازالت هناك دول تدعم الإرهاب"، لافتا إلى أن "داعمي الإرهاب اليوم بدأوا يوجهون الاتهامات إلى بعضهم ويفضحون تورطهم بهذا الدعم".

وشن المقداد مرارا هجوما على عدة دول عربية وغربية لاسيما اميركا وقطر والسعودية متهما إياها بدعم الارهاب في سوريا.

وأضاف المقداد ان سوريا وإعلامها الوطني منذ سبع سنوات كانت تحذر من خطر دعم الإرهاب من أطراف كـ"قطر والسعودية" واليوم نجد أن "سيدهم الأكبر أمريكا يطالب قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب".

وتتهم دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعم التطرف والتقارب مع إيران، الأمر الذي نفته الدوحة بشدة.

واتخذت دول المقاطعة سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل قطر، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها, في حين عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".

من جهة اخرى, أشار المقداد إلى أن "التقدم في الميدان متواصل و سوريا مقبلة على مرحلة الانتصار وستبقى بلادنا واحدة وهي غير قابلة للقسمة على الإطلاق وهذا الأمر مؤكد وحتمي ".

وسبق ان حدد المقداد أولويات المعارك المقبلة بالسيطرة على البادية السورية وصولا إلى دير الزور.

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية في عدة مناطق , محققا تقدما فيها, حيث تمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.

وتم في الاونة الاخيرة التوصل لعدة اتفاقات تقضي بخفض التصعيد في عدة مناطق بسوريا, بالتوازي مع عمليات مصالحة والتي يعتبر النظام السوري بانها أفضل طريقة لانهاء الحرب, لكن مصادر معارضة تعتبر بأن النظام ينتهج , من خلال هذه الطريقة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي .