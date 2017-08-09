سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء غارات شنها طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية (داعش) في مناطق بريف دير الزور والحسكة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف استهدف مشفى الطب النسائي ومحيط مركز إنعاش الريف وشارع البلعوم في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي, وعلى منطقة التوسيعة وسط المدينة, ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما شن طيران التحالف غارات بحق أهالي مدينة تدمر المُهجرين إلى مدينة الرقة , موقعا عدد من القتلى, بحسب المصادر.

وكانت غارات لطيران التحالف الأمريكي استهدفت امس الثلاثاء قريتي ابوحمام والكشكية وبادية مدينة الميادين والريف الشرقي من مدينة دير الزور, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى..

كما شن طيران التحالف الاثنين الماضي غارات جوية في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ، ما أدى الى سقوط ضحايا بينهم اطفال.

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى ان التحالف شن غارة على قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي, ما اسفر عن قتيلين.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

يشار الى ان التحالف الدولي اعترف, الشهر الجاري, بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .