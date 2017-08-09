سقط عدد من عناصر "الحشد الشعبي" بين قتيل وجريح, يوم الاربعاء, في هجوم شنه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على مقرهم في محافظة الانبار على الحدود العراقية –السورية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر محلي قوله إن "مقاتلي الحشد تمكنوا من صد الهجوم في منطقة تبعد 70 كم شمال المنفذ الحدودي"، مرجحا "سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين جراء مواجهات عنيفة".

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بدورها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن ضابط برتبة مقدم بأن الاعتداء أسفر عن "مقتل 9 مقاتلين من الحشد وإصابة 23 آخرين، بينما خسر "داعش" 11 عنصرا".

ووصف الضابط الهجوم بانه كان " عنيفا جدا، إذ استخدم مسلحو التنظيم خلال اشتباكات استمرت لساعات أنواعا مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى قذائف الهاون والصواريخ، ثم تراجعوا إلى مدينة القائم الحدودية".

وجاء الهجوم عد يومين من اعلان "كتائب سيد الشهداء"، إحدى تشكيلات "الحشد الشعبي"، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصرها بقصف جوي أمريكي قرب الحدود العراقية السورية, مهددة بالرد على ذلك.

وتتولى قوات "الحشد الشعبي" , بعد وصولها إلى الحدود المشتركة بين سوريا والعراق, مهمة الحفاظ على أجزاء من الشريط الحدودي بين البلدين بالتنسيق مع الجيش السوري.