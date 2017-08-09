أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة, يوم الأربعاء, عن استعادة السيطرة على بلدات شنان والصبخة وجبلي في ريف الرقة الجنوبي, داعية أهالي هذه المناطق إلى العودة لمنازلهم اعتباراّ من الغد.

ودعت قيادة الجيش, في بيان لها, نشرته وكالة الانباء (سانا), أهالي بلدات شنان والصبخة وجبلي في ريف الرقة الجنوبي "للعودة إلى بيوتهم ومزارعهم اعتبارا من 10 -8 -2017م بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها”.

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وأكد البيان أن “وحدات الجيش العاملة في المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية ستقوم بتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لعودة الأهالي”.

وحقق الجيش النظامي في الاسابيع الاخيرة تقدما في ريف الرقة, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال, بعد معارك مع "داعش".

وجاءت عملية النظامي في الرقة, بالتوازي مع حملة عسكرية يشنها المقاتلون الاكراد على المدينة والتي بدأت في 6 حزيران , بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", حيث اعلن التحالف ان 45% من مدينة الرقة اصبحت بقبضة "سوريا الديمقراطية".