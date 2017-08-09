تمكنت روسيا, يوم الاربعاء, من ايصال اول دفعة مساعدات انسانية الى مدينة الرستن بريف حمص, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة, والمشمولة ضمن اتفاق خفض التوتر.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن مندوب مركز المصالحة الروسي في سوريا فيودور أوتشينسكي قوله ان " المركز قام ولأول مرة بإيصال شحنة مساعدات إنسانية إلى منطقة خفض التصعيد تقع في محافظة حمص".

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واضاف المسؤول الروسي ان "قافلة من الشاحنات المحملة بالسكر والطحين والحبوب ومحفوظات اللحم، دخلت المدينة التي تنتمي إلى منطقة تخفيف التوتر الثالثة في سوريا".

وسبق ان قام مركز المصالحة بإيصال مساعدات إنسانية إلى حمص، إلا أنه تم في هذه المرة إيصال المساعدات إلى منطقة جديدة لخفض التصعيد.

وتوصلت روسيا والمعارضة السورية المعتدلة لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل التنفيذ ظهر الخميس الماضي.

يشار الى انه تم التوصل في الاونة الاخيرة لعدة اتفاقات تقضي بخفض التوتر والتصعيد في عدة مناطق سورية.