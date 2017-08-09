واصل سعر صرف الدولار، يوم الاربعاء، انخفاضه بشكل طفيف , مقارنة بآخر سعر له, حيث وصل إلى 528 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر الدولار الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة وصل الى 530 ليرة للمبيع، و 528 ليرة للشراء.

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وكان سعر صرف الدولار وصل خلال الايام الاخيرة في سوق العاصمة, الى 531 ليرة للمبيع، و 529 ليرة للشراء.

وحفاظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار نوعا ما على استقراره منذ اكثر من عام, حيث ارجع مصرف سوريا المركزي ذلك إلى "الجهود الحكومية بتوجيه كل الدعم المتاح للعملية الإنتاجية والصناعية ".

وأدى تدخل المركزي الذي بدأ منذ 11 ايار عام 2016، إلى تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء بعدما وصل لمستويات قياسية بلغت 650 ليرة، حيث زاد المركزي حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي، عبر ضخ كميات كبيرة وبشكل شبه يومي من الدولار وطرحها للبيع المباشر للمواطنين .

وهبطت الليرة بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد ، والعقوبات الغربية، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.