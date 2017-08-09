أجرت القيادة القطرية لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” , يوم الاربعاء, تعديلات طالت تشكيلة فروع الحزب في عدة محافظات ..

وتضمن القرار, بحسب وسائل اعلام محلية, خلال جلسة القيادة القطرية, إعادة تشكيل “فرع دمشق” على النحو الاتي

1- محمد حسام السمان ـ أميناً للفرع2- مازن ناصر تفاحة ـ عضوا3- عفيف احمد دلا ـ عضوا4- نبيل يوسف قزح ـ عضوا5- محمد فايز محمد شفيق الحموي ـ عضوا6- رزان عبد القادر حواري ـ عضوا7- محمد أنيس محمد ظافر قدور ـ عضوا8- حسن مالك دياب ـ عضوا9- المحافظ ـ عضوا

وتم إعادة تشكيل “فرع جامعة دمشق” على النحو الاتي:1- خالد علي الحلبوني ـ أميناً للفرع2- ايهم عبد الرحمن الحوراني ـ عضوا3- علي نجم الدين كوسا ـ عضوا4- سهام علي دانون ـ عضوا5- نور الدين صافي خازم ـ عضوا6- جمال اسبر سلوم ـ عضوا7- رئيس الجامعة ـ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع ريف دمشق” على النحو الاتي:1- احمد همام محمد حيدر امينا للفرع2- رضوان ابراهيم مصطفى عضوا3- ميشيل انور كراز عضوا4- احمد علي ابو خليف عضوا5- محمد حمدو كبتولة عضوا6- محمد ابراهيم ابراهيم عضوا7- عبدو ديب درخباني عضوا8- ثريا احمد مسلمانية عضوا9- المحافظ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع حلب” على النحو الاتي: 1-فاضل مصطفى نجار امينا للفرع2-رنا سعود اليوسف عضوا3-عبدالله جورج حنيش عضوا4-اوريا حاج احمد عضوا5-عماد الدين حاج غضبان عضوا6-رأفت احمد وهبي درمش عضوا7-احمد محمد منصور عضوا8-محمد سالم احمد شلحاوي عضوا9-المحافظ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع جامعة حلب” على النحو الاتي: 1-محمد نايف ديبو السلتي امينا للفرع 2-محمد صقر حماد عضوا 3-عبدالله صالح بركات عضوا 4-لؤي فتح الله شاشاتي عضوا 5-حسان محمد منير سعودي عضوا 6-فاطمة مصطفى عجور عضوا 7-رئيس الجامعة عضوا

وإعادة تشكيل “فرع حمص” على النحو الاتي: 1-مصلح جاسم الصالح امينا للفرع 2-عزام فايز ميلاد عضوا 3-مفلح الياس عازار عضوا 4-هالة عزالدين اتاسي عضوا 5-اياد نصر ظفرور عضوا 6-نديم عزيز علي عضوا7-شحادة محمد مطر عضوا8-محمد ديب اليوسف عضوا9-المحافظ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع جامعة البعث” على النحو الآتي: 1-عدنان فرحان يونس امينا للفرع 2-محمد عبد الرحمن هلال عضوا 3-وسام علي العبدالله عضوا 4-مهند عبد الرزاق ايوب عضوا 5-جاكلين موسى طقطق عضوا 6-فائق فهد شدود عضوا

وإعادة تشكيل “فرع القنيطرة” على النحو الاتي: 1- خالد وليد أباظة ـ أميناً للفرع 2- طعمة حيدر الاحمد ـ عضوا 3- كركور اكوب سرادوريان ـ عضوا 4- محمد احمد الخطيب ـ عضوا 5- نديم علي حسون ـ عضوا 6- عز الدين ياسين زيتون ـ عضوا 7- معلا حسن الخطيب ـ عضوا 8- لميس فندي احمد ـ عضوا9- المحافظ ـ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع السويداء” على النحو الاتي: 1- فوزات هاني شقير ـ أميناً للفرع 2- يحيى ضامن الصحناوي ـ عضوا 3- حسن عبد الله الاطرش ـ عضوا 4- صلاح سلمان النبواني ـ عضوا5- خالد فايز كرباج ـ عضوا 6- ايهاب شبلي حامد ـ عضوا 7- عدنان محسن مقلد ـ عضوا 8- نبال فارس الظواهرة ـ عضوا 9- المحافظ ـ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع درعا” على النحو الاتي: 1- حسين صالح الرفاعي ـ أميناً للفرع 2- عبد الكريم سليمان الجباوي ـ عضوا 3- ياسر هشام نصير ـ عضوا 4- زودة ابراهيم المحارب ـ عضوا 5- ابراهيم عوض صبح ـ عضوا 6- غسان قاسم زرزور ـ عضوا 7- عبد الناصر موسى هلال ـ عضوا 8- خالد موسى قناة ـ عضوا 9- المحافظ ـ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع اللاذقية” على النحو الاتي: 1-محمد عبد القادر شريتح امينا للفرع 2-عناق جمال زينة عضوا 3-هيثم ابراهيم اسماعيل عضوا 4-عيسى محمد عبد الحميد جنيدي عضوا 5-عماد مهنا مهنا عضوا 6-نقولا الياس مرطيشو عضوا 7-وفاء سعيد معلا عضوا 8-مصطفى فؤاد مسيوت عضوا 9-المحافظ عضوا

وإعادة تشكيل “فرع جامعة تشرين” على النحو الاتي: 1-لؤي محمد صيوح امينا للفرع 2-اشرف اكرم ابراهيم عضوا 3-طرفة زكريا شريقي عضوا 4-جورج عزيز اسبر عضوا 5-ميرنا احمد دلالة عضوا 6-هيثم ابراهيم جبيلي عضوا 7-رئيس الجامعة عضوا

وإعادة تشكيل “فرع طرطوس” على النحو الاتي: 1-مهنا عباس مهنا امينا للفرع 2-هيثم عباس عاصي عضوا 3-ندى محمد علي عضوا 4-جمال محمد غزيل عضوا 5-ابراهيم محسن مرجان عضوا 6-ناصر حامد قاسم عضوا 7-احمد يوسف سليمان عضوا 8-عميد يوسف قبلان عضوا 9-المحافظ عضوا 10-رئيس الجامعة عضوا

وإعادة تشكيل “فرع ادلب” على النحو الاتي: 1-محمد كشتو امينا للفرع 2-خير الدين كيالي عضوا 3-محمد قاسم حمادي عضوا 4-عبد الرزاق احمد خليفة عضوا 5-يوسف مصطفى دوبا عضوا 6-عدنان محمد زين عجمي عضوا 7-عبد الكريم يوسف عضوا 8-ميادة جبرائيل جبور عضوا 9-المحافظ عضوا

وسبق ان أجرت القيادة القطرية للحزب في نيسان الماضي، تغييرًا على مستوى القيادة، أطاحت بأكثر من نصف أعضائها.

ثم قدمت القيادة القومية الحالية لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" استقالتها، في ايار الماضي، و تم تشكيل "مجلس قومي" بديل عن القادة.

يشار إلى أن "حزب البعث العربي الاشتراكي" تأسس عام 1947، واعتلى سدة الحكم بسوريا في 8 آذار عام 1963.