واصل الجيش النظامي, يوم الاربعاء, عملياته العسكرية في جوبر وعين ترما, وسط اندلاع معارك, بالتزامن مع استهداف دمشق بالرصاص المتفجر والهاون.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان "فيلق الرحمن" خاض معارك مع الجيش النظامي على جبهات عين ترما وكبده خسائر بشرية ومادية .

واشارت المصادر الى حدوث قصف عنيف على حي جوبر بدمشق.

وكان متحدث باسم فيلق الرحمن قال ان مقاتلي الفيلق يستعدون للتصدي لهجوم بري وشيك للجيش النظامي على جوبر في ريف دمشق بعد تكثيف الغارات الجوية والقصف يوم الثلاثاء.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان الجيش النظامي استهدف بالمدفعية والصواريخ مواقع ونقاط تنظيم "جبهة النصرة" في جوبر وعين ترما شرق العاصمة.

ولفتت الى تواصل المعارك بين النظامي والمجموعات المسلحة على جهة جوبر محور المناشير محور ميسلون

وتزامن ذلك مع سقوط رصاص متفجر من عيار 23 مم على منطقة القصاع والزبلطاني والتجارة, كما سقطت قذيفة هاون في" الاحدى عشرية" بالقرب من الزبلطاني بدمشق ولا انباء عن اصابات .

وازدادات حدة عمليات قصف الجيش النظامي في الايام الاخيرة على جوبر وعين ترما, في اطار حملة عسكرية بدأها في حزيران الماضي.

ويخضع حي جوبر في شمال شرق دمشق وبلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة مثل "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", "جبهة النصرة" طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ ستة أعوام.