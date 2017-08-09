أعلن مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، يوم الثلاثاء, ان تحسن الوضع الامني في سوريا سيسمح للمنظمة بزيارة آخر موقعين للمواد الكيميائية فيها.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أوزومجو قوله في, أحدث تقرير له بهذا الشأن ," يتم الآن وضع خطط لزيارة الموقعين المتبقيين والتأكد من تدميرهما".

وانضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول عام 2013. وفي 23 حزيران عام 2014 أعلنت منظمة "حظر الكيماوي" أن سوريا قامت بشحن آخر المواد الكيميائية خارج أراضيها تمهيدا لإتلافها في البحر .

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، في رسالة مرفقة بتقرير أوزومجو وزعت على أعضاء مجلس الأمن أمس، إنه "يشعر بالتشجيع نظرا لأن الوضع الأمني في سوريا الآن يسمح بالوصول الآمن إلى الموقعين المتبقيين".

وحول حادثة الهجوم على خان شيخون بريف ادلب , اعتبر ان تأكيد التحقيق الذي أجرته بعثة تقصي الحقائق باستخدام غاز الأعصاب في 4 نيسان الماضي في البلدة يترك الجميع في "حالة قلق"

ويواجه النظام السوري اتهامات بشن الكيماوي على خان شيخون بادلب, الذي اودى بحياة عشرات الاشخاص, في حين استنكرت سوريا, بحسب التصريحات الرسمية, الاتهامات ونفتها, داعية مرارا الى اجراء تحقيق محايد وموضوعي, , لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية افادت في تقرير لها مؤخرا، عن استخدام غاز السارين المحظور في هذا الهجوم..

ويتبادل النظام والمعارضة مراراً الاتهامات بخصوص تعرض عدة مناطق لاسيما في حلب وادلب وريف دمشق للاستهداف بغاز الكلور, وسط تأكيدات مستمرة من قبل التصريحات الرسمية بان سوريا تخلصت من الكيماوي بشكل كامل.