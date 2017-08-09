واصل الجيش النظامي تقدمه باتجاه ريفي حماه الشرقي والسويداء الجنوبي الشرقي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على نقاط ومناطق جديدة , من قبضة الفصائل المسلحة المعارضة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الجيش النظامي سيطر على عدد من النقاط الحاكمة في محيط منطقة خرائب الكتنة جنوب غرب قرية مارينا في ريف حماة الشرقي.

وكان الجيش النظامي سيطر في الاسابيع الاخيرة على عدد من النقاط الحاكمة جنوبَ منطقة أثريا بريف حماه, وحق تقدما باتجاه بلدة عقارب, بعد معارك مع "داعش".

كما شن النظامي, مؤخرا, عملية عسكرية ضد (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وتمكن من احكام السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول.

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى ان النظامي واصل عملياته في ريف السويداء الجنوبي الشرقي وسيطر على منطقة "قاع سارة" و"وادي الشعاب" ونقطة "المخفر الحدودي 133 تل أسدي وتل جارين وتل الرياحين وبئر الصابوني.

وحقق النظامي تقدماَعلى محاور عدة في محافظة السويداء جنوب البلاد قرب الحدود السورية الأردنية، وسط تواصل المعارك في بادية السويداء الشرقية والجنوبية الشرقية، بين مسلحي بـ”جيش أسود الشرقية” و”قوات أحمد العبدو” من جهة، وقوات الجيش النظامي وحلفائه من جهة أخرى.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.