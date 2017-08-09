توج ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الابطال، بطلاً لكأس السوبر الأوروبية بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي، بطل الدوري الأوروبي، 2-1 في ملعب فيليب الثاني في العاصمة المقدونية سكوبي .

وسجل البرازيلي كاسيميرو (24) وإيسكو (52) هدفي ريال مدريد، والبلجيكي روميلو لوكاكو (62) هدف مانشستر يونايتد، ليحتفظ النادي الملكي الإسباني باللقب الذي أحرزه العام الماضي.



وهي المرة الرابعة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب كأس السوبر بعد أعوام 2002 و2014 و2016، وبات على بعد لقب واحد من معادلة رقم غريمه التقليدي برشلونة وميلان الإيطالي.



وهو اللقب القاري الرابع لريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد دوري أبطال أوروبا في العامين الأخيرين وكأس السوبر في العامين نفسيهما.



وكان ريال مدريد الطرف الافضل والاكثر استحواذا في الشوط الاول وهدد مرمى "الشياطين الحمر" أكثر من مرة، بينما اكتفى الفريق الانكليزي بالدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة دون خطورة.



ودفع مورينيو بماركوس راشفورد مكان جيسي لينغارد مطلع الشوط الثاني لتنشيط خط الهجوم، بيد ان الافضلية استمرت للنادي الملكي الذي عزز تقدمه بهدف ثان.



وتحسن أداء مانشستر يونايتد بدخول البلجيكي مروان فلايني بدلا من الهولندي جيسي لينغارد، وقلص الفارق وضغط بحثا عن التعادل، بينما رد زيدان باشراك لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو مكان ايسكو وبايل، قبل ان يشرك رونالدو مكان الفرنسي كريم بنزيمة.



وضغط يونايتد بشكل كبير في الدقائق الأخيرة، بيد ان صحوته كانت متأخرة ولم تثمر عن معادلة النتيجة.