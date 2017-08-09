فوز صعب للبنان المضيف أمام كوريا الجنوبية في افتتاح كأس آسيا لكرة السلة اخبار الرياضة شارك

فاز منتخب لبنان على نظيره الكوري الجنوبي (72-66)، في افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة السلة في نسختها التاسعة والعشرين المقامة على أرض الفائز.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة، جاء فوز المضيف صعباً بعدما قدم أداء متوسطاً وأضاع لاعبوه فرصاً عدة، الا انه استفاد من تألق وائل عرقجي (22 نقطة و5 متابعات) وعلي حيدر (16 نقطة) والقائد المخضرم فادي الخطيب (16 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات).



وضمن المجموعة نفسها، فاز المنتخب النيوزلندي الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى، على كازاخستان (70-49).



وضمن منافسات المجموعة الرابعة حقق المنتخب الاسترالي الذي يشارك للمرة الأولى أيضاً في البطولة الآسيوية فوزاً كبيراً على اليابان (84-68). وفي المجموعة نفسها، تغلبت الصين تايبيه على هونغ كونغ (77-62). سيريانيوز 2017-08-09 11:45:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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