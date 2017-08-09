أجل تشرين تتويج المتصدر الجيش ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل السلبي بينهما في المباراة التي جرت في ملعب الباسل باللاذقية ضمن الجولة السابعة والعشرين.

وبهذا التعادل يكون الجيش المتصدر بـ 62 نقطة على بعد انتصار واحد في آخر ثلاث جولات للتتويج باللقب بينما بقي تشرين في الوصافة برصيد 55 نقطة.



وقدم الفريقان في المباراة التي حضرها جمهور غفير عرضا قويا وخاصة من قبل تشرين الذي نوع في هجماته فتارة من الاطراف وتارة من العمق واضاع مهاجموه العديد من الفرص وخاصة محمد مرمور وباسل مصطفى ومحمد باش بيوك.



من جانبه اعتمد الجيش على الدفاع المحكم وإغلاق منطقته الدفاعية وركز على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً حقيقياً على مرمى تشرين.



وعلى ملعب تشرين في دمشق فاز المجد على ضيفه حطين 3-1 سجل للمجد أحمد قضماني وخالد بريجاوي وإياد العويد وسجل لحطين أحمد حاج محمد ليرفع المجد رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد حطين عند النقطة 42 في المركز الخامس.



من جانبه عاد الوحدة الى سكة الانتصارات من بوابة الفتوة بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل للوحدة رجا رافع ومحمد فارس وأسامة أومري وللفتوة مؤمن ناجي وبهذه النتيجة تقدم الوحدة إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بينما توقف رصيد الفتوة عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.



وعلى أرضية الملعب البلدي في حماة حقق النواعير فوزاً كبيراً على ضيفه الحرية بخمسة أهداف لهدفين سجل للنواعير زاهر خليل من ركلة جزاء وعلاء الدين دالي ثلاثة أهداف وماهر برازي بينما سجل للحرية نور الدين علوش من ركلة جزاء وأحمد الأحمد ليصبح رصيد النواعير 31 نقطة في المركز العاشر بينما بقي الحرية بالمركز قبل الأخير بـ 19 نقطة ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.



وعزز الوثبة من حظوظه بالبقاء في الدوري الممتاز بفوزه على الجزيرة بهدف دون رد سجله علي الصارم في المباراة التي جرت في ملعب خالد بن الوليد بحمص ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد الجزيرة عند النقطة ال 18 في المركز الأخير ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.



وتجاوز المحافظة الطليعة بهدفين مقابل هدف.. سجل للمحافظة محمد غلاب وحسام السمان وللطليعة مروان صلال ليرفع المحافظة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد الطليعة عند النقطة 32 في المركز التاسع.



وتختتم منافسات هذه الجولة الاربعاء بلقاء يجمع جبلة مع ضيفه الشرطة.