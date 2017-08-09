قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، إن خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لا يزال قائماً، رغم تحقيق بعض التقدم في التسوية السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، "ان الأوضاع التي كانت وتبقى قائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستدعي قلقنا، وبالرغم من إحراز تقدم نسبي في التسوية السورية ومحاربة الإرهاب لم يختف الخطر الذي يشكله تنظيم داعش".

ولفت لافروف الى ان "عناصر التنظيم الإرهابي يواصلون انتشارهم في كافة أنحاء العالم، لا سيما قرب حدود روسيا وإندونيسيا".

وأكد لافروف الاتفاق بين روسيا واندونيسيا على إيلاء اهتمام خاص بتنسيق الجهود في محاربة هذا الشر على مستوى الاستخبارات.

وتقود روسيا حملة عسكرية في سوريا لمحاربة تنظيمات متشددة، مثل "داعش" و"جبهة النصرة" ودعم الجيش النظامي في حربه ضدها، في وقت ترعى العملية السياسية لحل الأزمة السورية على الصعيد الدولي وتدعم المحادثات بين أطراف الصراع وتحت مظلة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" شن هجمات عدة في دول العالم، ولم يعد يقتصر وجوده على سوريا والعراق، حيث يضم في صفوفه مقاتلين أجانب، ويعمل على تدريبهم وإرسالهم لتنفيذ هجمات انتحارية في بلدانهم أو بلدان أخرى، الأمر الذي أثار قلقاً دولياً ودفع بالكثير من الدول إلى رفع مستوى التأهب لديها.

سيريانيوز