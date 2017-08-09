مباحثات روسية امريكية تتعلق بأداء منطقة خفض التوتر في جنوب شرق سوريا الاخبار السياسية شارك

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال فاليري غيراسيموف، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، عبر الهاتف، مسائل متعلقة بأداء منطقة خفض التوتر في جنوب شرق سوريا.









وأفادت الوزارة، ، بأن الطرفين "تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا والعراق"، كما بحثا "الخطوات اللاحقة في مكافحة المنظمات الإرهابية الدولية".



وذكر الوزارة أن المحادثات تناولت أيضا "مسائل متعلقة بأداء منطقة خفض التوتر في جنوب شرق سوريا".



وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.



كما جرى مؤخرا الاتفاق على مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وريف حمص, فيما لا تزال المشاورات مستمرة بشان منطقة خفض التصعيد في ادلب.







سيريانيوز

2017-08-09 11:04:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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