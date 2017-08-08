ونقل موقع "لينتا رو" الروسي عن الخبير التكنولوجي ديفيد رودوك قوله إن طرح النسخة الجديدة من "آندرويد" سيكون أبكر بقليل من الموعد الذي طرحت فيه الشركة نسخة "آندرويد نوغا" العام الماضي، بينما لم يصدر عن "غوغل" أي توضيح رسمي.



وستمكن هذه النسخة، المستخدم من التحكم بالصور والفيديوهات بطريقة أكثر مرونة، حيث سيكون بإمكانه استعراض "صورة داخل صورة"، أو مشاهدة الفيديو ضمن نافذة صغيرة يمكن تحريكها على مساحة الشاشة في الوقت الذي سيقوم فيه بالعمل على تطبيقات أخرى.



واستعرضت "غوغل" منذ أشهر النسخة "O" الجديدة من نظام التشغيل "أندرويد"، خلال مؤتمر Google I/O، حيث أكد الخبراء أن هذه النسخة تمتاز عن سابقاتها بقدر أكبر من التحكم الذاتي.



ومن المتوقع أن اسعد النسخة الجديدة على تحسين عمل الأجهزة الذكية حيث أن التطبيقات التي ستعمل عليها ستستخدم قدرا أقل من الطاقة، كما سيقل حجم استهلاكها في شبكة الإنترنت، وسيكون متجر التطبيقات الذي سيثبت على برنامج التشغيل الجديد مبرمجا لحذف الإضافات والتطبيقات الخبيثة.



سيريانيوز