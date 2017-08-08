قال السفير السعودي في واشنطن الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ان "الاسد قتل اكثر من 500 الف شخص ونحن نعمل مع الولايات المتحدة لانهاء المشكلة السورية", مشيرا الى أنّ "الحلّ الأمثل هو التخلّص من الأسد".









وتابع السفير السعودي, في حديث صحفي, ان "هنالك بعض جماعات المعارضة المعتدلة على سبيل المثال الجيش الحر وهناك الكثير من الناس في سورية يريدون تحرير انفسهم من ديكتاتورية الاسد ونحن نعمل مع حلفائنا للمساعدة في تحقيق الاستقرار في سورية".



وياتي هذا بعد يومين على تصريحات لمصدر في "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، قال فيه، إن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أبلغهم أن الرئيس بشار الأسد باق, الا ان الخارجية السعودية عادت وقالت ان التصريحات المنسوبة للجبير تتسم بـ "عدم الدقة", مؤكدا ثبات موقف المملكة من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان ( جنيف 1 )



ولا يزال مصير الأسد يشكل نقطة خلاف في مجمل اللقاءات والاجتماعات بخصوص حل الأزمة السورية, حيث تطالب السعودية وقطر والولايات المتحدة ودول غربية ببدء عملية سياسية تنتهي برحيله, فيما تعتبر روسيا وإيران أن وضع شروط مسبقة للبدء بعملية انتقالية أمر خاطئ, مؤكدتين أن الأمر يعود للشعب السوري.



سيريانيوز