تعمل "غوغل" على تطوير تكنولوجيا تتيح للشركات الإعلامية إنتاج موضوعات مشابهة لماهو عليه "منتدى ديسكفر" على "سناب شات"، بحسب مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه.

ونقلت "سكاي نيوز" عن المصدر قوله إن "مشروع غوغل باسم "ستامب" لا يزال في مراحل الاختبار المبكرة مع الناشرين، ومهمته تطوير أدوات نشر للشركات الإعلامية لملء تطبيقاتها بالأخبار والترفية والرياضة وغيرها.

وتسعى "غوغل" لجعل هذه الخدمة أسرع وأسهل استخداماً من محركات البحث وفي الوقت ذاته توفر للمستخدمين تجربة شيقة.

وتتميز تقنية "ديسكفر" التابعة لسناب شات بأنها تدمج المقاطع المصورة مع النصوص والصور، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى موضوع جديد أو إعلان بلمسة إصبع.

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