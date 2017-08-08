ابتكرت "غوغل" خوازميات تعلم جديدة لتحسين صور كاميرات الهواتف الذكية قبل التقاطها وذلك بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وبحسب " theverge"، فإن "غوغل" ستستخدم هذه البيانات لمعرفة نوع التحسينات التي يمكن إجراؤها على الصور المختلفة، بما في ذلك زيادة التألق وغير ذلك، حيث استخدم الباحثون تقنية آلة التعلم لإنشاء البرامج المطورة، وتدريب الشبكات العصبية على بيانات 5 آلاف صورة أنشأتها "أدوبي" ومعهد MIT.

ويكمن ضغط حجم الخوارزميات بحيث تكون صغيرة وفعالة بما فيه الكفاية، لإتاحة استخدامها على الهواتف الذكية، بحيث تصبح قادرة على معالجة الصور عبر مجموعة من الأساليب المطورة، وهذا يعني أنه يمكن للشبكات العصبية أن تتدرب على مجموعات جديدة من الصور، كما يمكنها تعلم إعادة إنتاج الصور قبل التقاطها.

وتقوم كاميرات الهواتف الذكية حاليا بمعالجة بيانات التصوير في الوقت الحقيقي، ولكن "غوغل" طورت التقنية الجديدة لتكون عالية الاستجابة لاحتياجات التصوير.