أظهرت صور مسربة أن "آبل" بصدد توفير ميزة الشحن اللاسلكي لهاتف iPhone 7S كأهم ميزة جديدة لهواتفها الذكية.

وبحسب موقع "9to5Mac" الذي نشر عدة صور مسربة حصل عليها من اختصاصي التسريبات سوني ديكسون، فإن الجيل الجديد من هواتف "آيفون 7 إس" قادم بخلفية من الزجاج مايعني أن تلك الهواتف ستوفر ميزة الشحن اللاسلكي، التي تعتبر أهم المزايا في الجهاز الجديد.

وكان من المتوقع ضم ميزة الشحن اللاسلكي في iPhone 8 وليس في iPhone 7S، وبحسب الصور المسربة، فإن "آبل" ستطرح ميزتها المنتظرة في وقت مبكر من هذا العام.

وستطرح "آبل" الجيل الجديد من هواتفها باسم iPhone 7S، ليكون عبارة عن امتداد للجيل الحالي دون تغيير كبير في المواصفات.

ومن المتوقع أن تطرح "آبل" 3 هواتف ذكية الشهر المقبل، الأول هو هاتف iPhone 8بتصميم جديد ، وقد لا يصل إلى الأسواق إلا في 2018.

ولم تعلق "آبل" رسمياً عن هواتفها المقبلة حتى اليوم، ولكن جرت العادة أن تطرح "آيفون" الجيل الجديد من هواتفها في الربع الأخير من كل عام.

سيريانيوز