أكدت تقارير مختصة، أن "سامسونغ" لن تستخدم مستشعر البصمة أسفل الشاشة في أجهزة "غالاكسي اس 9" القادمة عام 2018، بينما ستستخدمها في أجهزة "نوت 9".

ونقل موقع عالم التقنية تقريراً عن وكالة KGI يقول إن "سامسونغ" تعمل على تحسين خاصية التعرف على الوجه ومسح قزحية العين في "إس 9"، مع تحسين الكاميرات.

وتخشى "سامسونغ" بحسب التقرير"، من مشاكل غير محسوبة في المستشعر، خاصة أن هذا النوع من المستشعرات غير جاهز بنسبة 100٪ حتى هذه اللحظة

وتبلغ تكلفة المستشعر أكثر بـ 4 أو 5 مرّات من تكلفة المستشعرات العادية، وكانت كوالكوم قد كشفت عن أول مستشعر للبصمة يعمل تحت الشاشة بالأمواج فوق الصوتية، لكنها ذكرت أن وصوله للأسواق سيكون مع بداية 2018.