دعمت "فيسبوك" عملية الترجمة الآلية على منصتها بالذكاء الاصطناعي كلياً، حيث يتم إجراء حوالي 4.5 مليار ترجمة آلية عبر المنصة.

وبحسب " theverge"، فإنه عندما توجد كلمة في جملة ليس لديها ترجمة مقابلة مباشرة للغة المرغوبة، فإن النظام العصبي يقوم بالبحث عن ترجمة لتلك الكلمة في قاموس مُلحق ببيانات تدريب "الفيسبوك" ويتم استبدال الكلمة غير المعروفة، مما يُتيح تعديل الاختصارات مثل tmrw ليتم ترجمتها إلى معناها المقصود وهو tomorrow أي غدًا.

ويتيح نظام الذكاء الاصطناعي للترجمة، الفرصة للعديد من مسارات التنمية المستقبلية ذات الصلة بمراعاة سياق الجملة مثل صورة مصاحبة للنص لخلق ترجمات أفضل. وقد اكتشفت الشركة أيضا نماذج متعددة يمكن أن يتم ترجمتها لاتجاهات مختلفة من اللغة.