قال متحدث باسم فيلق الرحمن إن مقاتلي الفيلق يستعدون للتصدي لهجوم بري وشيك للجيش النظامي على جوبر في ريف دمشق بعد تكثيف الغارات الجوية والقصف يوم الثلاثاء.











ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الفيلق قوله اننا "نتوقع بعد ساعات أن تكون فيه محاولات للاقتحام لأنه عادة تبدأ الاقتحامات بتمشيط بالقصف", متوقعا أن "يهاجم الجيش المنطقة عبر موقعين هما طيبة إلى الشمال الشرقي من جوبر وعين ترما إلى الجنوب الشرقي منها".





وتابع المتحدث باسم فيلق الرحمن، إن " 400 مقاتل انشقوا عن حركة أحرار الشام وانضموا للفيلق في الأيام السبعة الماضية".





وكان رئيس "تيار الغد السوري" احمد الجربا قال في وقت سابق أن الاشتباكات في بعض الأماكن في الغوطة الشرقية لأزالت مستمرة بسبب عدم توقيع فيلق الرحمن على اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية, الذي تم التوصل اليه اخر تموز الماضي.





وزادت يوم الاثنين حدة القصف والضربات الجوية حيث أن القصف كان الأعنف خلال حملة للجيش مستمرة منذ شهرين, بحسب الوكالة.





ويخضع حي جوبر في شمال شرق دمشق وبلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة مثل "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", "جبهة النصرة" طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ ستة أعوام.

سيريانيوز