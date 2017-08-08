أرسلت الولايات المتحدة، ليل الاثنين، مساعدات عسكرية إضافية إلى قوات "غضب الفرات" في سوريا، بهدف رفع قدراتهم على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وكالة (الأناضول) إن "112 شاحنة محملة بمعدات عسكرية دخلت الحسكة، الليلة الماضية، عبر الحدود العراقية، وتوجهت نحو مناطق تمركز عناصر (وحدات حماية الشعب) شمال الرقة".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن نوعية الأسلحة التي كانت تحملها تلك الشاحنات.

وكانت واشنطن أرسلت 909 شاحنات محملة بمعدات عسكرية، إلى مناطق سيطرة "ب ي د" خلال الفترة بين 5 حزيران و31 تموز الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق في ايار الماضي على تسليح "قوات سوريا الديمقراطية" في حربها ضد تنظيم "داعش".

ويحصل تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يضم مجموعات كردية وعربية، على دعم بالفعل من قوات أمريكية بالإضافة إلى غطاء جوي من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة أمدت سابقا المقاتلين العرب المنضوين تحت" قوات سوريا الديمقراطية" والذي يعرف بـ"التحالف العربي السوري" بأسلحة خفيفة وعربات مدرعة.

وتعارض تركيا تسليح الأكراد، وتعتبره مهدداً لأمنها، إذ تصنف تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

سيريانيوز