قال عضو الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، أحمد العسراوي، انّ "رحيل الرئيس بشار الأسد خلال المرحلة الإنتقالية في البلاد، هي مسألة تعتبر شرطاً مسبقاً على المفاوضات القادرة وحدها على حسم الأمر".









وأشار العسراوي, في حديث صحافي، إلى أنّ "هذا شرط مسبق على المفاوضات، فمثله مثل من يقول أنا لا أقبل، أي يوضع الشرط قبل المفاوضات، والحلّ في المفاوضات أصلاً سياسيّاً"،



وياتي هذا بعد يومين على تصريحات لمصدر في "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، قال فيه، إن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أبلغهم أن الرئيس بشار الأسد باق, الا ان الخارجية السعودية عادت وقالت ان التصريحات المنسوبة للجبير تتسم بـ "عدم الدقة", مؤكدا ثبات موقف المملكة من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان ( جنيف 1 )



ولا يزال مصير الأسد يشكل نقطة خلاف في مجمل اللقاءات والاجتماعات بخصوص حل الأزمة السورية, حيث تطالب أميركا ودول غربية ببدء عملية سياسية تنتهي برحيله, فيما تعتبر روسيا وإيران أن وضع شروط مسبقة للبدء بعملية انتقالية أمر خاطئ, مؤكدتين أن الأمر يعود للشعب السوري.



وفي سياق اخر, فال العسراوي أنّ "الهيئة العليا تتواصل مع روسيا خلال جولات جنيف، ومستعدّون لزيارة موسكو في حال وجّهت لهم الدعوات".



واوضح العسراوي "أنّنا نتواصل معهم خلال جولات جنيف، ولا يوجد تواصل خارج هذه الجولات".



وعقدت 7 جولات من المحادثات بشان الازمة السورية في جنيف اخرها عقدت في الشهر الماضي حيث تم فيها مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.



سيريانيوز



