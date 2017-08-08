بدأ اجتماع خبراء الدول الضامنة لمباحثات أستانا في العاصمة الإيرانية طهران, يوم الثلاثاء, , بحسب ما أكده مصدر في الخارجية الإيرانية لوكالة (سبونتيك).

من المقرر أن يستمر هذا الاجتماع لمدة يومين، سيناقش خلاله وقف إطلاق النار، ومناطق خفض التصعيد في سوريا، كما سيتم طرح ما تم التوصل إليه على اجتماع مساعدي وزراء الخارجية في أستانا 6 الذي من المقرر عقده في أواخر الشهر الجاري في كازاخستان.

وجاء الاجتماع بعد ساعات على اعلان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف بان الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حول سوريا قد تنعقد أواخر شهر آب الجاري.

وكان السفير السوري لدى روسيا رياض حداد اعلن امس ان تاريخ انعقاد الجولة القادمة من محادثات أستانا ، سيحدد على ضوء اجتماع الدول الضامنة على مستوى الخبراء غداً في طهران".

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.