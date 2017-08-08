أعلن معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا في ريف حلب الشمالي، فتح أبوابه خلال عيد الأضحى، محدداً إجراءات جديدة لللاجئين السوريين الراغبين بزيارة سوريا.

وقال مدير المعبر، قاسم القاسم، في بيان إن "والي كلس أعلمه أن المعبر سيفتح لزيارة العيد قبل خمسة عشرة يومًا من تاريخ عيد الأضحى."

وأضاف البيان أن "الدخول عبر المعبر سيكون وفق آلية جديدة، تتمثل بحجز موعد الدخول والخروج إلى سوريا عن طريق الإنترنت في كل الولايات التركية، والعدد سيكون بمعدل ثلاثة آلاف زائر لكل يوم، إضافة إلى وجود بصمة بالدخول والمغادرة والعودة ستكون حتى، شهر تشرين الثاني المقبل".

ولم يوضح البيان عن الموقع الذي سيتم من خلاله حجز المواعيد، إلا أنه أكد إصدار التعليمات وتاريخ البدء في حينه.

وكانت إدارة المعبر سمحت للاجئين السوريين المتواجدين في تركيا الدخول عبره خلال عيد الفطر الماضي، في مدة استمرت ثلاثة أسابيع تقريبًا.

ويعد معبر باب السلامة واحدًا من أهم المعابر التي تربط ريف حلب بتركيا، من جهة كلس ثم غازي عنتاب من الجهة الأخرى.

سيريانيوز