أخمد الدفاع المدني اللبناني، يوم الثلاثاء، حريقاً أتى على مخيمات للنازحين السوريين في كامد اللوز بالبقاع الغربي.

وأعلن الدفاع المدني إنه تم إخماد حريق التهم خمس خيم داخل المخيم.

وتابع الدفاع المدني، ان الاضرار اقتصرت على الماديات دون أي أصابات.





ولفتت المديرية الى ان سرعة تدخل العناصر ساهمت في محاصرة النيران ومنعها من الامتداد الى حوالي سبعين خيمة مجاورة لرقعة الحريق داخل المخيم.

وسبق لحرائق ان اندلعت مؤخراً في مخيمات النازحين السوريين بالبقاع الغربي، حيث شبت الحرائق في مخيمات قب الياس، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين سكان المخيم.

يشار إلى ان مخيمات البقاع (عرسال) شهدت عودة آلاف من قاطنيها إلى الأراضي السورية، بعد اتفاق توصل إليه "حزب الله" اللبناني و"جبهة النصرة"، عقب معارك عنيفة شنها الحزب بهدف طرد التنظيم الإرهابي من المنطقة الحدودية.

سيريانيوز