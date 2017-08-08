رجح وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف, يوم الثلاثاء, عقد الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حول سوريا أواخر شهر آب الجاري.

ونقلت وكالة (تاس) عن عبد الرحمنوف قوله في تصريحات صحفية, ان " التحضيرات للجولة السادسة من مفاوضات أستانا لا تزال مستمرة".

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واشار الى أن "أجندة المفاوضات ستحدد في إطار اجتماع بين الدول الضامنة لـ"عملية أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) يعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران على مستوى الخبراء".

وتستضيف العاصمة الإيرانية طهران اليوم وغدا اجتماع على مستوى الخبراء للدول الضامنة تحضيراَ للقاء الرئيسي في استانا حول سوريا والذي من المقرر عقده اواخر شهر اب الجاري.

وكان السفير السوري لدى روسيا رياض حداد اعلن امس ان تاريخ انعقاد الجولة القادمة من محادثات أستانا ، سيحدد على ضوء اجتماع الدول الضامنة على مستوى الخبراء غداً في طهران".

ونفى وزير الخارجية الكازاخستاني "حدوث أي تغير فيما يتعلق بموعد الجولة الجديدة من المفاوضات"، مرجحاَ "عقد اللقاء في أواخر آب الجاري".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية نفت الشهر الشهر الماضي, امتلاكها أي معلومات حول تغيير موعد لقاء أستانا السادس حول سوريا.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.