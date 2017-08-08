برشلونة يفوز على تشابيكوينسي البرازيلي ويحرز كأس خوان غامبر الودية اخبار الرياضة شارك

فاز برشلونة الإسباني على منافسه تشابيكوينسي البرازيلي 5-0 ضمن كأس خوان غامبر الودية .

وسجل أهداف برشلونة كل من دو لوفو 6، بوسكيتس 11، ميسي 28، لويس سواريز 55، ودينيس سواريز 74 وأهدر ألكاسير ركلة جزاء في الدقيقة 89.



ومن المعروف أن النادي البرازيلي تعرض لمأساة كبيرة إثر سقوط طائرته أواخر شهر تشرين الثاني الماضي وأدت إلى مقتل 71 شخصاً.



وهذا اللقاء الودي الأخير للنادي الكاتالوني قبل أن يستعد للقاء غريمه ريال مدريد في ذهاب كلاسيكو كأس السوبر في 13-8-2017. سيريانيوز 2017-08-08 14:17:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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