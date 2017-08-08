حقق الكرامة فوزاً مهماً على الاتحاد اليوم بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي بحماة في افتتاح الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الكرامة عبيدة السقي في الدقيقتين الـ 40 و الـ 75 بينما سجل هدف الاتحاد حسام الدين عمر في الدقيقة الـ 25 ليصعد الكرامة بهذا الفوز إلى المركز الحادي عشر رافعاً رصيده إلى 29 نقطة وبقي الاتحاد ثالثاً برصيد 49 نقطة.



وتستكمل لقاءات هذه الجولة فيلتقي تشرين مع الجيش والفتوة مع الوحدة والمجد مع حطين والمحافظة مع الطليعة والنواعير مع الحرية والوثبة مع الجزيرة على أن تختتم بلقاء يجمع جبلة مع الشرطة.