أعلن مسؤول إيراني، يوم الثلاثاء، إن ضابطاً من الحرس الثوري قتل خلال أداءه مهمة استشارية في سوريا.

ونقلت وكالة (فارس) عن المسؤول في شؤون التنسيق في فيلق القدس عباس بهرامي قوله، ان "العقيد مرتضى حسين بور شلماني، قتل يوم الاثنين، خلال اداء مهمة استشارية دفاعا عن المراقد المقدسة في سوريا."

وأضاف بهرامي ان " القتيل كان من بين أفراد الحرس الثوري اليافعين، الذين حازوا مراتب عليا في الحرس بشكل سريع بسبب تفوقهم، وهو القتيل العشرون من بين المستشارين العسكريين في سوريا من أبناء مدينة كيلان".

وقتل في الاونة الاخيرة عدد من المستشارين العسكريين وضباط من الحرس الثوري الإيراني في سوريا, بينهم القيادي نادر حميد، خلال معارك في القنيطرة والعقيد مسلم خيزاب خلال مهمة "استشارية" مع الجيش النظامي بريف حلب، واللواء حسين همداني، الذي يعتبر أعلى رتبة في الحرس الثوري تقتل خارج ايران.

وكانت طهران، كشفت في تشرين الثاني الماضي، أن عدد مقاتليها الذين قتلوا في سوريا تجاوز الألف، منذ بدء دعمها للنظام السوري في الحرب الداخلية التي أتمت عامها السادس.

سيريانيوز